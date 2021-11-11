Третьяк: ФХР делает все необходимое для сокращения дисквалификации Кузнецова

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжает вести необходимую работу над сокращением дисквалификации нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова, но работа должна вестись аккуратно, так как существует вероятность увеличения срока наказания. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В августе 2019 года нападающий был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Очень сложно, не все от нас зависит. Все делаем, что нужно, но главное, что нужно все делать аккуратно, чтобы он не получил больше", - сказал Третьяк.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью ТАСС сообщил, что вопросом по сокращению дисквалификации Кузнецова занимается менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук.