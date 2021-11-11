{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Мичков заявил, что хотел бы побить рекорд Овечкина, но победы сборной России ему важнее

Овечкин является самым молодым автором гола в истории национальной команды

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков больше был бы рад победам команды, чем своим голам. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России в стартовом матче Кубка Карьяла проиграла финнам со счетом 0:3. Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную команду, он дебютировал в сборной в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней.

"Готовились к такому хоккею - финны очень взрослая играющая команда, с многими ребятами по КХЛ знакомы. Они играли здорово, реализовали свои моменты, здорово играли в большинстве, хорошо держали шайбу, - сказал Мичков. - Опытные ребята, очень здорово играли в атаке".

Мичков отметил, что хотел бы побить рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором гола в сборной, но видит перед собой другую задачу. "Больше хочется, чтобы команда набирала очки", - отметил он.

Теги
Кубок Карьяла
ЧМ-2022 по футболу
Мацуев: сборная России порадовала в матче с киприотами, но впереди серьезный экзамен
В четверг российские футболисты победили команду Кипра со счетом 6:0
Мацуев: сборная России порадовала в матче с киприотами, но впереди серьезный экзамен
Читать полностью