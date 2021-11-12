Восемь игроков "Оттавы" попали в ковид-протокол НХЛ

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Еще двое игроков команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" попали в ковид-протокол. Как сообщается Twitter клуба, в список добавлены вратарь Мэтт Мюррей и нападающий Алекс Форментон.

Ранее после проведенных тестов на COVID-19 в соответствующий протокол были внесены нападающие Остин Уотсон, Дилан Гэмбрелл и Коннор Браун, а также защитники Джош Браун, Виктор Мете и Ник Холден. Они переведены на самоизоляцию.

Из фарм-клуба "Оттавы" "Бэллвилль Сенаторз" в основную команду вызваны вратарь Филип Густавссон, форварды Эндрю Агоззино, Скотт Сабурин и Егор Соколов, защитники Диллон Хезерингтон и Ласси Томпсон.

"Оттава" ближайший матч проведет в ночь на пятницу против "Лос-Анджелеса".