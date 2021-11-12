Чемпионат мира по самбо с участием спортсменов из 50 стран стартует в Ташкенте

ТАСС, 12 ноября. Чемпионат мира по самбо с участием атлетов из 50 стран стартует в Ташкенте в спортивном комплексе "Узбекистан". Турнир пройдет с 12 по 14 ноября в спортивном мужском и женском, а также в боевом самбо в семи весовых категориях.

Призовой фонд чемпионата мира составляет $231 тыс. Чемпионы мира получат по $4 тыс., серебряные призеры - по $3 тыс., бронзовые - по $2 тыс.

Российская команда на турнире будет представлена следующими спортсменами: спортивное самбо - Саян Хертек (58 кг), Александр Куликовких (64 кг), Никита Клецков (71 кг), Уали Куржев (79 кг), Сергей Рябов (88 кг), Антон Коновалов (98 кг), Артем Осипенко (свыше 98 кг); женское самбо - Мария Молчанова Мария (50 кг), Алия Биккужина (54 кг), Светлана Уварова (59 кг), Валерия Ломакина (65 кг), Анастасия Хомячкова (72 кг), Жанара Кусанова (80 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг). В боевом самбо за сборную России в Ташкенте выступят Александр Нестеров (58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (64 кг), Руслан Гасанханов (71 кг), Асланбек Кодзаев (79 кг), Магомед Магомедов (88 кг), Расул Магомедов (98 кг), Денис Гольцов (свыше 98 кг).

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На чемпионате мира в Ташкенте российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из 50 стран - Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Камеруна, Кипра, Киргизии, Колумбии, Кореи, Коста-Рики, Литвы, Мали, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нигера, Нидерландов, Белоруссии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, США, Таджикистана, Тринидада и Тобаго, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Филиппин, Франции, Хорватии, Швейцарии, а также представители Всероссийской федерации самбо.

Соревнования пройдут в особых санитарных условиях, связанных с пандемией COVID-19 - участники чемпионата будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а также соблюдать все необходимые санитарные нормы.