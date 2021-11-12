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НХЛ

Гол Орлова и пасы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

Столичная команда победила со счетом 2:0
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 12 ноября. "Вашингтон" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативными действиями отметились игроки столичной команды Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Орлов открыл счет в матче на 13-й минуте, ему ассистировали Кузнецов и Овечкин. Также у "Вашингтона" отличился Ларс Эллер (13).

Овечкин набрал 22 очка (11 голов + 11 передач) в 13 матчах, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. В активе Кузнецова 17 очков (5+12), у Орлова шесть результативных действий (2+4), голкипер столичной команды Закари Фукале сыграл "на ноль" в дебютном матче в НХЛ. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников не сумел отличиться.

"Вашингтон" набрал 18 очков в 13 матчах и поднялся на второе место в таблице Столичного дивизиона, следующий матч команда проведет 13 ноября в гостях против "Коламбуса". "Детройт" с 16 очками за 15 игр идет третьим в Атлантическом дивизионе, 14 ноября он примет "Монреаль".

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