Гол Орлова и пасы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

Орлов открыл счет в матче на 13-й минуте, ему ассистировали Кузнецов и Овечкин. Также у "Вашингтона" отличился Ларс Эллер (13).

ТАСС, 12 ноября. "Вашингтон" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативными действиями отметились игроки столичной команды Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин набрал 22 очка (11 голов + 11 передач) в 13 матчах, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. В активе Кузнецова 17 очков (5+12), у Орлова шесть результативных действий (2+4), голкипер столичной команды Закари Фукале сыграл "на ноль" в дебютном матче в НХЛ. Нападающий "Детройта" Владислав Наместников не сумел отличиться.

"Вашингтон" набрал 18 очков в 13 матчах и поднялся на второе место в таблице Столичного дивизиона, следующий матч команда проведет 13 ноября в гостях против "Коламбуса". "Детройт" с 16 очками за 15 игр идет третьим в Атлантическом дивизионе, 14 ноября он примет "Монреаль".