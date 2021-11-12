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Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Токио

Второе место заняли Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США, третье - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио.

Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла. Вторыми идут Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (86,02), третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (76,43). Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко находятся на последней, девятой позиции (65,17).

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы 2020 года.

Произвольный танец дуэты представят 13 ноября.

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