Глейхенгауз: фигуристы группы Тутберидзе в олимпийском сезоне работают в обычном режиме

ТАСС, 12 ноября. Олимпийский сезон ничем не отличается от других, за исключением повышенной ответственности. Такое мнение в эфире Первого канала высказал тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В группе Тутберидзе тренируются 11 фигуристов-кандидатов в олимпийскую команду России.

"В целом сезон ничем пока не отличается, кроме ответственности, - сказал Глейхенгауз. - График соревнований такой же, как и всегда: прокаты, этапы Гран-при, все стараются отобраться в финал. Цель на каждом турнире - выступить хорошо, показать прогресс, отобраться в финал, потом чемпионат России. Пока мы работаем в том же режиме и думаем о каждом соревновании по отдельности".

С сезона-2021/22 под руководством Тутберидзе тренируются действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. "В текущем сезоне спортсменов в этом виде у нас, конечно, больше не будет, - сказал Глейхенгауз. - Увидим, что будет после Олимпиады, но продолжили бы работу в этом виде".

Глейхенгауз отметил, что к повышенному вниманию средств массовой информации спортсмены группы Тутберидзе привыкли. "Иногда это мешает. Но мы понимаем, что это часть нашей работы. Спортсмены также понимают, что внимание, которое они получают, - это благодаря их победам и катанию, которое они показывают, - сказал Глейхенгауз. - Иногда надо ограничивать свое пребывание в интернете. Я привык к комментариям, если тебе не желают плохих вещей - все хорошо".