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Фигурное катание

Японская фигуристка Сакамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Токио

Россиянка Дарья Усачева снялась с соревнований из-за травмы
Каори Сакамото EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Каори Сакамото
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 12 ноября. Японская фигуристка Каори Сакамото занимает первое место после короткой программы на четвертом в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

За свой прокат она получила 76,56 балла. Второе место занимает соотечественница Сакамото Мана Кавабе (73,88), третьей идет кореянка Ен Ю (68,08).

Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли со льда на руках после падения с двойного флипа во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Спортсменка снялась с соревнований.

Произвольную программу женщины представят 13 ноября.

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Фигурное катание
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