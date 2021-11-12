Фигурист Игнатов идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Токио

ТАСС, 12 ноября. Российский фигурист Макар Игнатов занимает четвертое место после короткой программы на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

За свой прокат россиянин получил 90,54 балла. Лидирует японец Сёма Уно (102,58), на второй позиции располагается Винсент Чжоу из США (99,51), третьим идет кореец Чха Чон Хван (95,92). Российский фигурист Александр Самарин - седьмой (84,32).

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России.

Самарину 23 года, фигурист является серебряным призером чемпионата Европы (2019), победителем российского этапа Гран-при (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019). Он становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Произвольную программу мужчины представят 13 ноября.