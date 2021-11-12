Футболист Иньеста заявил, что хочет вернуться в "Барселону"

"Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в "Барселону", не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли я тренировать", - сказал Иньеста.

Также испанец прокомментировал сложившуюся ситуацию в каталонском клубе. "Мне неприятно видеть "Барселону" такой, смотреть как страдают товарищи по команде, новички, которые не могут добиться желаемых результатов, и болельщики. Когда страдают те, кого вы любите - это больно", - отметил футболист.

"Барселона" не может победить в чемпионате Испании на протяжении четырех матчей подряд (две ничьи, два поражения) и с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов "Барселона" занимает второе место в группе E, имея в активе 6 очков по итогам четырех туров. Команда уступает германской "Баварии" (12), опережает португальскую "Бенфику" (4) и украинское "Динамо" (1).

Иньесте 37 лет, с 2002 года он выступал за "Барселону", в 2018 году перешел в "Виссел Кобе". Испанец является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе Барселоны" он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, также Иньеста по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.