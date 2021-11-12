Матыцин: законопроект о введении паспорта болельщика может быть принят до конца года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) может быть принят до конца года. Об этом ТАСС заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили ТАСС, что комитет поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Позднее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило болельщикам оформлять Fan ID через портал госуслуг.

"Мы знаем, что рассмотрение перенесено, но, думаю, что до конца календарного года будет принято решение, - сказал Матыцин. - Я не депутат Госдумы, мы внесли предложение с нашим участием. Есть рекомендации, есть вопросы, и это правильно, так как он затронет большое количество людей. Любой закон должен быть максимально проработан для того, чтобы потом не было никаких сложностей с его реализацией".

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.