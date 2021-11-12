Хэмилтон потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии

ТАСС, 12 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

На болиде Хэмилтона в пятый раз по ходу сезона заменили двигатель внутреннего сгорания. По регламенту "Формулы-1", гонщики могут менять ДВС без штрафа не более трех раз.

Британец и нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" остались единственными претендентами на победу в общем зачете "Формулы-1". Ферстаппен лидирует, имея в активе 312,5 очка, у Хэмилтона 293,15 очка. До конца сезона осталось четыре этапа. В случае победы британец станет восьмикратным чемпионом мира, что ранее никому не удавалось, а нидерландец может выиграть общий зачет впервые в карьере. До конца сезона осталось четыре этапа.

Гран-при Бразилии проходит с 12 по 14 ноября. Хэмилтон потеряет места на стартовой решетке основной гонки, которая состоится в воскресенье. Спринтерская гонка пройдет в субботу.