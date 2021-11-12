Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии на Турнире четырех наций

ТАСС, 12 ноября. Молодежная сборная России (до 20 лет) по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 6:3 на Турнире четырех наций. Встреча прошла в Швеции.

В составе победителей отличились Александр Пашин (10, 34), Илья Иванцов (14), Иван Дидковский (21), Данила Юров (49, 59). У финнов шайбами отметились Каспер Пуутио (16), Юусо Мяенпя (32), Иивари Сяккинен (37).

Кроме сборных России и Финляндии в турнире принимают участие команды Швеции и Чехии. Встреча этих сборных состоится позднее в пятницу и начнется в 21:30 мск. Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу. Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии 13 ноября, а финны сыграют в этот же день со шведами.