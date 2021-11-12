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Формула-1

Хэмилтон выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Вторым стал лидер чемпионата Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") EPA-EFE/Jose Mendez
Описание
Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
© EPA-EFE/Jose Mendez

ТАСС, 12 ноября. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым в квалификации к спринту стал лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин занял последнее, 20-е место. Другой пилот команды немец Мик Шумахер стал 19-м.

Спринтерская гонка состоится в субботу в 22:30 мск. Завершится программа этапа основной гонкой в воскресенье (20:00 мск).

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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