Чернышенко принял участие в церемонии открытия Генассамблеи GAISF

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия Генеральной ассамблеи Всемирного объединения международных спортивных федераций (GAISF). Об этом Чернышенко сообщил ТАСС.

Председателем встречи был президент ассоциации "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли, в ней также приняли участие спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл и более 100 глав различных международных спортивных федераций. Заседание Генассамблеи прошло в онлайн-формате, изначально она была запланирована в Екатеринбурге.

"Сложившаяся ситуация в очередной раз подтверждает, что спорт и цифровые технологии призваны объединить мировое сообщество, именно благодаря им мы с вами поддерживаем регулярное взаимодействие, - подчеркнул Чернышенко. - Как я неоднократно подчеркивал, Россия открыта к партнерству, вместе мы пишем новую главу истории, в которой спорту отведена важнейшая роль в жизни человека. Россия уделяет пристальное внимание не только развитию спорта высоких достижений, мы стремимся сделать спорт более доступным для большинства российских граждан. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить условия, при которых 70% жителей страны будут вести здоровый образ жизни".

В ходе заседания новым президентом GAISF был избран Иво Ферриани, который на этом посту сменил Кьюлли. Чернышенко отметил, что ранее на форуме "Россия - спортивная держава" совместно с Кьюлли обсуждались вопросы цифровизации спорта и развития его новых видов, были определены совместные векторы работы.

"Благодарю Вас, господин Кьюлли, за теплые слова и поддержку нашей идеи о проведении в России первых Игр будущего - соревнований по относительно новому направлению - киберспорту. Во всем мире он с каждым годом набирает популярность. И наша страна в нем уже занимает лидирующие позиции", - добавил вице-премьер.

Чернышенко также пригласил участников Генассамблеи в Екатеринбург на всемирный саммит спорта "Спорт-Аккорд", который пройдет с 15 по 20 мая 2022 года. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.