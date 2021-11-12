Галактионов оценил игру молодежной сборной России по футболу в матче против словаков

ХИМКИ /Московская область/, 12 ноября. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы с командой Словакии показали неплохой футбол и сумели добиться положительного результата, однако есть большое количество нюансов, которые необходимо улучшать. Об этом журналистам заявил главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

В пятницу россияне на своем поле обыграли словаков со счетом 3:0.

"Очень многие задают вопрос, доволен ли я результатом, но есть общий результат в виде счета, а есть качество игры - это же тоже результат, и он обширный. Конечно, мы не можем быть всем довольны, есть очень много нюансов, которые нам надо улучшить во всех компонентах, это тренировочная работа. Выиграли - шикарно, мы показали неплохой футбол и добились положительного результата с соперником, который провел хорошую игру с испанцами", - сказал Галактионов.

"Михаил Игнатов здоров, как и все другие футболисты, после игры доктора еще не докладывали, но на сегодняшний день все в расположении сборной здоровы. Что касается Наиля [Умярова] (был заменен на 60-й минуте матча - прим. ТАСС), в последней игре за сборную он получил повреждение и пропустил много времени в клубе, затем вышел на игру в еврокубках на определенное количество времени и сыграл полноценный тайм в последнем туре чемпионата, где забил мяч в ворота "Локомотива", поэтому мы оцениваем игровое состояние и время, но его тоже надо дозировать. У нас есть группа игроков, которая может безболезненно выйти на замену и дать нам определенное количество игры. Был риск с учетом уровня подготовленности, что он выдержит 90 минут, была возможность дозировать, и мы это сделали, чтобы он подготовился к следующей игре" - добавил специалист.

Также главный тренер молодежной сборной оценил игру полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, который подписал контракт с московским "Спартаком". "Надо понимать самое главное - мы не дубль, мы - вторая сборная страны, и есть определенная степень ответственности, она высока. Что касается Хлусевича, он приезжает с определенным посылом вне зависимости от того, играет он в "Арсенале" или в другой команде. Мы ставим определенные задачи, и если он не будет их выполнять, то не будет играть, это касается и остальных", - отметил Галактионов.

Сборные России и Словакии выступают в группе с командами Испании, Северной Ирландии, Литвы и Мальты. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 12 очков после пяти матчей, столько же у испанцев, они опережают сборную России по дополнительным показателям, у них на одну игру меньше. На третьей позиции расположилась команда Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), за ней идут сборные Словакии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 5 игр) и Мальты (3 очка, 4 игры). Следующий матч россияне проведут дома против испанцев 16 ноября, сборная Словакии в этот же день сыграет в гостях с литовцами.