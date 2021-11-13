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Единая лига ВТБ

Воронцевич прокомментировал возможность завершения баскетбольной карьеры

Воронцевичу 34 года, он является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетболист казанского УНИКСа Андрей Воронцевич собирается играть, пока позволяет здоровье. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Как будет хватать здоровья и как пойдет игра. Винс Картер играл до 42 лет, Дирк Новицки - до 40, так что я еще молодой, хочется продолжать и продолжать, - сказал Воронцевич. - У меня есть земляки, которые становились олимпийскими чемпионами за 50 лет. Надеюсь, что баскетбол в моей жизни никогда не закончится".

"Играть можно и до 80 лет по любителям, почему нет? УНИКС - новый вызов для меня , надеюсь, что мой опыт и игра помогут команде. Желания играть у меня выше крыши. Я искренне обожаю баскетбол и хочу заниматься любимым делом. Настолько долго, насколько позволит мне жизнь", - добавил он.

Воронцевичу 34 года, он является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России. На клубном уровне он представлял новосибирский "Сибирьтелеком-Локомотив", ЦСКА и "Нижний Новгород". В составе национальной команды форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

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