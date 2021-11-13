Воронцевич прокомментировал возможность завершения баскетбольной карьеры

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетболист казанского УНИКСа Андрей Воронцевич собирается играть, пока позволяет здоровье. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Как будет хватать здоровья и как пойдет игра. Винс Картер играл до 42 лет, Дирк Новицки - до 40, так что я еще молодой, хочется продолжать и продолжать, - сказал Воронцевич. - У меня есть земляки, которые становились олимпийскими чемпионами за 50 лет. Надеюсь, что баскетбол в моей жизни никогда не закончится".

"Играть можно и до 80 лет по любителям, почему нет? УНИКС - новый вызов для меня , надеюсь, что мой опыт и игра помогут команде. Желания играть у меня выше крыши. Я искренне обожаю баскетбол и хочу заниматься любимым делом. Настолько долго, насколько позволит мне жизнь", - добавил он.

Воронцевичу 34 года, он является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России. На клубном уровне он представлял новосибирский "Сибирьтелеком-Локомотив", ЦСКА и "Нижний Новгород". В составе национальной команды форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.