Контавейт победила Плишкову и вышла в плей-офф Итогового турнира WTA

ТАСС, 13 ноября. Представительница Эстонии Анетт Контавейт обыграла чешку Каролину Плишкову в матче второго тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу эстонки. Контавейт посеяна на турнире под восьмым номером, Плишкова - под третьим.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Благодаря двум победам Контавейт стала первой участницей плей-офф. Вместе с Контавейт и Плишковой в группе играют испанка Гарбинье Мугуруса (6) и чешка Барбора Крейчикова (2). Контавейт возглавила квартет, у нее две победы, за ней идут Плишкова, у которой одна победа и одно поражение, Мугуруса (0-1) и Крейчикова (0-1). В другой группе выступают представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), гречанка Мария Саккари (4), Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.