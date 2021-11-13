Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, обойдя американца Бретта Халла. Овечкин отметился голом в гостевом матче против "Коламбуса".

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Халлу 57 лет, он выступал за "Калгари", "Сент-Луис", "Даллас", с которым выиграл Кубок Стэнли в 1999 году, "Детройт", в составе которого в 2002 году также становился обладателем главного трофея НХЛ, и "Финикс". Со сборной США Халл стал серебряным призером Олимпийских игр 2002 года и выиграл Кубок мира - 1996.

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