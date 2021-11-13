Тарасова и Морозов вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 13 ноября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, обеспечили себе место в финале Гран-при.

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе и заняли второе место на этапе в Токио.

Тарасовой 26 лет, Морозову - 29. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.