Гимнастки Аверины не выступят на международном турнире, который проведет в декабре Кабаева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не планируют выступать на экспериментальном международном турнире, который проведет в декабре обладательница золотой медали Олимпиады-2004 в личном многоборье Алина Кабаева. Об этом ТАСС сообщила Арина Аверина.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова в начале октября сообщила о том, что олимпийская чемпионка Кабаева в декабре организует экспериментальный турнир, который будет проведен по правилам 2004-2005-х годов. На соревнования должны быть заявлены спортсменки из десяти стран, чьи команды выступали на Играх в Токио. Будут представлены упражнения с четырьмя традиционными снарядами (мяч, обруч, булавы и лента), а также со скакалкой. Планируемые даты проведения турнира - с 17 по 18 декабря.

"От каждой страны на турнире будет выступать по одной спортсменке, - заметила Арина Аверина. - Принято решение, что будет выступать Лала Крамаренко. Сначала у нас желание было, но потом мы посмотрели, какие там правила, сколько элементов надо делать, после чего поняли, что не сможем. Это и из-за того, что сезон длинный, и из-за того, что будет мало времени подготовиться и мы физически не успеем".

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в конце октября в японском Китакюсю, Арина и Дина Аверины стали обладателями золотых медалей командного турнира. Дина также была первой в личном многоборье, ей не нашлось равных в упражнениях с мячом, булавами и обручем, а в упражнении с лентой она стала второй. Арина Аверина была третьей в личном многоборье и упражнении с лентой, а также второй - с мячом и булавами.