Тренер сборной России Зубов рассказал, что у него не было недопонимания со Знарком

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. И. о. главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов отметил, что у него никогда не было недопонимания с тренером-консультантом команды Олегом Знарком. Об этом он рассказал журналистам.

В ходе сезона-2015/16 Зубов, возглавлявший тогда СКА, вошел в тренерский штаб сборной России под руководством Знарка. Однако перед чемпионатом мира 2016 года специалиста не оказалось в штабе национальной команды.

"Встретились несколько раз в Риге и душевно побеседовали в течение двух часов этим летом на предсезонке. У нас и не было какого-то там недопонимания", - сказал Зубов.

"Это действительно уникальный момент, когда предоставляется работать с одним из лучших тренеров России. Человек действительно добился успехов, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и Олимпийских игр. Больше регалий-то и нет. Колоссальный опыт", - добавил он.