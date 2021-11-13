Зубов: Ковальчук справился с ситуацией, связанной с выводом из состава СКА в 2016 году

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Менеджер сборной России по работе с игроками Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук сумел справиться с непростой ситуацией, которая была в феврале 2016 года после его выведения из состава СКА во время серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с "Локомотивом". Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Сергей Зубов.

После первого матча 1/4 финала Кубка Гагарина с "Локомотивом" в Ярославле (2:3) Ковальчук по решению тренерского штаба был выведен из команды и отправился в Санкт-Петербург. Форвард пропустил оставшиеся игры серии с ярославцами, завершившейся в пользу "Локомотива". Позднее Ковальчук вернулся в состав. Петербургский клуб на тот момент возглавлял Зубов.

"Сейчас наши пути пока разошлись. Мы с ним достаточно нормально общались после того сезона. Я считаю, что он отлично справился с той ситуацией: он вернулся в СКА и выиграл Кубок Гагарина. Уникальный хоккеист", - сказал Зубов.

"Там была рабочая ситуация - у людей немного не заладилась игра, попытались использовать ситуацию на благо клуба. Бывают моменты у каждого - где-то игра идет, а где-то - нет. Был определенный спад, такое у всех бывает", - добавил он.

В составе СКА Ковальчук дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).