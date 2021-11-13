Фигуристы Тарасова и Морозов подтвердили свое участие в турнире в Польше

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Трехкратные призеры чемпионатов мира по фигурному катанию среди спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов подтвердили свое участие в турнире серии "Челленджер" в Варшаве. Об этом Морозов сообщил ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе и заняли второе место в Токио, чем обеспечили себе участие в финале серии в японской Осаке.

"На сам финал главная задача - чистые прокаты. С чистыми прокатами придут и хорошие места", - сказал Морозов.

Фигурист отметил, что план подготовки на дальнейшие турниры не меняется. "Кубок Варшавы в плане, ничего не менялось. Сейчас нет времени расстраиваться, со здоровьем все хорошо", - добавил фигурист.

Тарасовой 26 лет, Морозову - 29. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.