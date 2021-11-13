Фигуристы Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на этапе Гран-при в Токио

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поблагодарили японскую публику после победы на Гран-при в Токио и заверили, что постараются запомнить каждый момент наступившего олимпийского сезона. Об этом фигуристы заявили в ходе флеш-интервью на льду сразу после победы.

Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио, набрав 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78). На третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).

"Я хочу поблагодарить всех вас за эту фантастическую поддержку, это невероятно, я люблю вас, мы рады, что мы здесь находимся, - сказал Кацалапов. - Мы будем стараться запоминать все, что происходит с нами в этом сезоне, и работать изо всех сил, ведь он особенный - олимпийский".

"Мы пытались сегодня фокусироваться на всем - на музыке, на программе, но в какой-то момент растерялись и услышали вашу поддержку зала, и это было просто невероятно", - добавил Кацалапов.