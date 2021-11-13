{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на этапе Гран-при в Токио

Россияне заняли первое место на турнире в Японии, набрав 215,44 балла
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поблагодарили японскую публику после победы на Гран-при в Токио и заверили, что постараются запомнить каждый момент наступившего олимпийского сезона. Об этом фигуристы заявили в ходе флеш-интервью на льду сразу после победы.

Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио, набрав 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78). На третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).

"Я хочу поблагодарить всех вас за эту фантастическую поддержку, это невероятно, я люблю вас, мы рады, что мы здесь находимся, - сказал Кацалапов. - Мы будем стараться запоминать все, что происходит с нами в этом сезоне, и работать изо всех сил, ведь он особенный - олимпийский".

"Мы пытались сегодня фокусироваться на всем - на музыке, на программе, но в какой-то момент растерялись и услышали вашу поддержку зала, и это было просто невероятно", - добавил Кацалапов.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в танцах на льду
Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США, третьими - британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон
Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио в танцах на льду
Читать полностью