Фигуристы Синицина и Кацалапов надеются, что у их совместного пути будет яркий финал

ТАСС, 13 ноября. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов надеются, что их совместный путь будет с ярким финалом. Об этом фигуристы рассказали после победы на этапе серии Гран-при в Токио.

Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Японии, набрав 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78), на третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91). На Гран-при в Токио россияне впервые представили свои программы на международном старте, короткую - под You Can Leave Your Hat On Джо Кокера (из фильма "Девять с половиной недель") и Brick House группы Commodores, произвольную - под второй концерт Рахманинова.

"Какой-то истории двух персонажей в нашей произвольной программе нет, это история о нашей русской душе, о полете, о нашем пути вместе. С ярким, надеемся, финалом", - сказал Кацалапов.

На комплемент журналистов скорости катания спортсменов Кацалапов отметил: "Мы уделяли и уделяем скольжению очень много внимания, и мы очень любим в каждой связке все до мелочей делать так, чтобы нам было максимально удобно, и это один из компонентов хорошей скорости. В прокате здесь, на Гран-при, было не так много скорости, как на тренировках в Москве, все впереди".