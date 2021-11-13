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Фигурное катание

Японская фигуристка Сакамото выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Токио

Второе место заняла японка Мана Кавабэ, третье - южнокореянка Ен Ю
Каори Сакамото EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Каори Сакамото
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 13 ноября. Японская фигуристка Каори Сакамото заняла первое место в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

По сумме короткой и произвольной программ Сакамото набрала 223,34 балла. Второе место заняла японка Мана Кавабэ (205,44). На третьей строчке расположилась южнокореянка Ен Ю (203,60).

Россиянка Дарья Усачева снялась с соревнований из-за травмы, полученной в результате падения на разминке перед короткой программой.

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19-21 ноября во французском Гренобле.

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