Японская фигуристка Сакамото выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Токио

ТАСС, 13 ноября. Японская фигуристка Каори Сакамото заняла первое место в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио.

По сумме короткой и произвольной программ Сакамото набрала 223,34 балла. Второе место заняла японка Мана Кавабэ (205,44). На третьей строчке расположилась южнокореянка Ен Ю (203,60).

Россиянка Дарья Усачева снялась с соревнований из-за травмы, полученной в результате падения на разминке перед короткой программой.

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19-21 ноября во французском Гренобле.