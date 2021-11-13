Лыжник Червоткин стал вторым в гонке на 15 км на международном турнире в Финляндии

ТАСС, 13 ноября. Российский лыжник Алексей Червоткин занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на международном турнире в финском Муонио.

Червоткин показал результат 37 минут 33,5 секунды. Выиграл соревнования Ииво Нисканен из Финляндии (37.30,1). Еще один россиянин Иван Якимушкин расположился на третьей позиции (37.56,4). Сергей Устюгов - шестой (38.22,3), Илья Семиков - седьмой (38.27,5), Андрей Собакарев (38.35,8) - девятый, Денис Спицов - десятый (38.37,7).

Червоткину 26 лет, на его счету олимпийское серебро в эстафете 4х10 км и две серебряные награды чемпионатов мира.