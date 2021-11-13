Борец Махов прокомментировал получение золотой медали Олимпиады в Лондоне в 2024 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Билял Махов назвал необычной ситуацию, при которой получит золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне только 27 января 2024 года после отбытия собственной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в весовой категории до 120 кг, он стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми, в финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах. В итоге в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона - Махов и Гасеми, подобное произошло впервые в истории олимпийских турниров по борьбе.

"Честно говоря, в этой ситуации я уже и сам запутался. Вроде бы и не боролся давно, а тут вот такие новости, умею же я прецеденты создавать, - рассмеялся Махов. - Даже не знаю, как реагировать, ситуация не самая обычная. Ну разве что я сегодня, наверное, единственный представитель России, которому практически обеспечена золотая олимпийская медаль в 2024 году".

23 сентября 2021 года Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2020 года.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015). На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе Махов стал бронзовым призером и в греко-римской, и в вольной борьбе.