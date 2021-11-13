Футболист сборной России Лантратов не примет участия в матче против хорватов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вратарь сборной России Илья Лантратов не примет участия в матче отбочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Лантратов не включен в состав решением тренерского штаба. Для него вызов в национальную команду был первым в карьере. На выездной матч со сборной Хорватии из вратарей полетят Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия). Встреча пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17:00 мск.

Лантратову 26 лет, он выступает за подмосковные "Химки" с 2019 года, за это время вратарь провел 63 матча, из которых 25 - "на ноль".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.