Стал известен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

ТАСС, 13 ноября. Александр Поварницын стал шестым участником сборной России на первых этапах Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Поварницын стал вторым в масс-старте на контрольной тренировке мужской сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске. Ранее в состав были включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. На Кубок IBU пробились Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов. Запасным стал Максим Цветков.

"Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков. Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен: если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила [Серохвостова] в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит, его участие там не планируется. В любом случае, между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов", - приводит комментарий президента СБР Виктора Майгурова пресс-служба организации.

Поварницыну 27 лет, в его активе серебряная медаль в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира 2019 года.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU пройдут, соответственно, в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября.