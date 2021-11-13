Сборная России по футболу вышла в элитный отборочный раунд юношеского чемпионата Европы

ТАСС, 13 ноября. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Германии со счетом 3:1 во втором матче отборочного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Греции.

В составе российской команды отличились Артем Соколов (40-я минута), Ярослав Гладышев (47), Эдуард Багринцев (70). У немцев гол забил Гёктан Гюрпюз (90+1). Гладышев отличился во втором матче подряд, в первом туре против сборной Греции он забил победный гол (1:0).

Российские футболисты досрочно обеспечили себе первое место в группе 2 и выход в элитный раунд турнира. В следующем матче юношеская сборная России встретится с командой Фарерских островов 16 ноября. Ранее выход в элитный раунд по итогам отборочного турнира себе обеспечили сборные Австрии, Венгрии, Грузии, Дании, Исландии, Италии, Норвегии, Украины, Финляндии и Чехии.

Элитный отборочный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, победители квартетов отправятся на чемпионат Европы, автоматическую путевку в эту стадию отбора получила первая сборная рейтинга - команда Португалии.

Чемпионат Европы состоится с 20 июля по 2 августа в Словакии. Словацкие футболисты выступят на европейском первенстве на правах хозяев турнира.