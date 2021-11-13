Молодежная сборная России по хоккею одержала вторую победу на Турнире четырех наций

ТАСС, 13 ноября. Молодежная сборная России (до 20 лет) по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:3 на Турнире четырех наций. Встреча прошла в Швеции.

В составе российской команды отличились Кирилл Танков (11), Семен Демидов (24), Александр Пашин (33, 46) и Данила Юров (58). У чехов заброшенными шайбами отметились Томаш Гамара (5-я минута), Лукаш Пайер (36) и Филип Янса (38).

Кроме сборных России и Чехии в турнире принимают участие команды Швеции и Финляндии. Встреча этих сборных состоится позднее в субботу и начнется в 19:00 мск. Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу. В первом матче 12 ноября россияне обыграли финнов со счетом 6:3. Следующий матч сборная России проведет против команды Швеции 14 ноября, а чехи сыграют в этот же день с финнами.