"Авангард" разгромил "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 5:0 победил китайский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

Заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (33-я минута), Арсений Грицюк (36, 41), Павел Дедунов (44) и Дмитрий Соколов (58).

"Авангард" нанес 61 бросок в створ ворот "Куньлунь Ред Стар", китайская команда - десять. Вратарь "Авангарда" Шимон Грубец в четвертый раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с "Авангардом" и хабаровским "Амуром". Решение о допуске сборной Китая до Игр может быть принято в ноябре.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард", набрав 31 очко в 27 играх, занимает пятое место, "Куньлунь Ред Стар" с 16 очками после 27 игр располагается 12-й строчке. В следующем матче "Авангард" 15 ноября примет подмосковный "Витязь", а "Куньлунь Ред Стар" в тот же день дома сыграет с хабаровским "Амуром".