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Летние олимпийские виды спорта

Кацман и Гребнев завоевали бронзу на молодежном чемпионате Европы по настольному теннису

Россияне уступили в решающей партии Чабе Андрашу и Ивору Бану

ТАСС, 13 ноября. Россияне Лев Кацман и Максим Гребнев завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в мужском парном разряде. Соревнования проходят в Бельгии.

Кацман и Гребнев уступили в решающей партии венгру Чабе Андрашу и хорвату Ивору Бану. В финале венгр и хорват сыграют против бельгийцев Адриана Рассенфоссе и Олова Косольски.

В июне Кацман и Гребнев стали чемпионами Европы в парном разряде, а в октябре они завоевали серебро командного первенства континента.

В субботу Владимир Сидоренко и Мария Тайлакова завоевали бронзовые медали в турнире смешанных пар. В паре с Элизабет Абраамян Тайлакова выиграла бронзу в женском парном раряде.

Соревнования завершатся в воскресенье.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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