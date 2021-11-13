Бывший чемпион UFC Холлоуэй сравнил Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй считает Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова одинаково легендарными бойцами. Об этом Холлоуэй рассказал ТАСС.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в 2020 году, после чего завершил карьеру. Емельяненко продолжает выступления и с высокой долей вероятности проведет следующий бой летом 2022 года.

"Хабиб заслужил уважение, он побил всех в дивизионе, уважительно относился к своим соперникам, - сказал Холлоуэй. - Федор тоже великий боец. Я думаю, что для олдовых фанатов номер один - Федор, для более молодых - Хабиб. Но это невероятно, конечно".

"У обоих была нереальная карьера, они оба великие", - добавил боец.