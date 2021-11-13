Хоккеист "Авангарда" Толчинский вернется в состав в течение ближайшей недели

БАЛАШИХА /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский, пропустивший несколько недель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы, вернется в состав команды в течение ближайшей недели. Об этом журналистам сообщил главный тренер омичей Боб Хартли.

В субботу "Авангард" со счетом 5:0 обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар". Толчинский получил повреждение в игре с новосибирской "Сибирью" 16 октября (4:3).

"Толчинский, вероятно, восстановится раньше [Ивана] Телегина. Он уже катается два дня, завтра еще посмотрим его состояние, оценим физическую подготовку, игровую форму. Думаю, что в течение недели Толчинский вернется, Телегин чуть позже", - сказал Хартли.

Также матч пропустили нападающие Никита Сошников и Александр Дергачев, а также защитник Вилле Покка. "Сошников и Дергачев приболели, у Покки повреждение", - добавил специалист.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард", набрав 31 очко в 27 играх, занимает пятое место. В следующем матче омский клуб 15 ноября примет подмосковный "Витязь".