"Ростов-Дон" победил "Подравку" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 13 ноября. Российский клуб "Ростов-Дон" победил хорватскую "Подравку" со счетом 23:22 в матче седьмого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Хорватии.

Благодаря этой победе "Ростов-Дон" поднялся на вторую строчку в таблице группы А, набрав 10 очков. Лидирует венгерский "Ференцварош", у которого в активе 12 очков. На третьем месте идет датский "Эсбьерг", набравший 9 очков. За ним идут французский "Брест" (8 очков), германская "Боруссия" (7), румынский "Бухарест" (6), "Подравка" (2) и черногорская "Будучность" (0). Следующий матч в Лиге чемпионов "Ростов-Дон" проведет дома против "Подравки". Встреча состоится 20 ноября.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (сезон-2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

"Ростов-Дон" является шестикратным чемпионом России, 11-кратным обладателем кубка страны и шестикратным победителем суперкубка. В 2017 году команда выиграла Кубок Европейской федерации гандбола. В сезоне-2018/19 "Ростов-Дон" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил венгерскому "Дьёру".