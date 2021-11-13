В Международной федерации рукопашного боя считают, что турниры в Москве станут традицией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов считает, что проведение крупных международных турниров в Москве станет доброй традицией. Комментарий Астахова ТАСС предоставлен пресс-службой Кубка мира 2021 года.

Кубок мира прошел с 11 по 13 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Участниками стали более 300 спортсменов из 29 стран мира. В программу турнира входили дисциплины "поединок" и "самооборона". В общекомандном зачете победила команда России, второе место заняли спортсмены из Узбекистана, третьими стали казахстанцы.

"Международная федерация рукопашного боя - семья, сейчас объединяющая 43 страны. Мы уже провели семь Кубков мира, и восьмой мы провели в сердце России - Москве. Я хотел бы выразить признательность Департаменту спорта города Москвы, Министерству спорта России. Москва способна проводить замечательные турниры, я думаю, что подобные чемпионаты будут постоянно проходить в Москве и станут доброй традицией", - сказал Астахов.

Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. Помимо медалей, победители соревнований получили звания заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса. В этом году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Рукопашный бой как дисциплина появилась в России, на сегодняшний день она развивается в 40 странах. Приоритетной задачей федерации сейчас является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.