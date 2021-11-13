Два гола Маршанда помогли "Бостону" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 13 ноября. "Бостон" со счетом 5:2 на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик Хаула (18-я минута), Брэд Маршанд (25, 27), Патрис Бержерон (51) и Джейк Дебраск (60). У проигравших отличились Доусон Мерсер (25) и Йеспер Братт (40).

В составе "Бостона" тремя результативными передачами отметился защитник Чарли Макэвой.

"Бостон" набрал 14 очков и занимает пятое место в Атлантическом дивизионе. "Нью-Джерси" прервал серию из трех побед и располагается на пятой строчке Столичного дивизиона. В следующем матче "Бостон" в ночь на 15 ноября примет "Монреаль", а "Нью-Джерси" в этот же день сыграет в гостях с "Нью-Йорк Рейнджерс".