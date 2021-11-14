Рекорд и лакросс-гол Мичкова. Сборная России уступила шведам на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты со счетом 2:4 проиграли шведам в матче второго тура Кубка Карьяла, который является стартовым этапом Евротура. Несмотря на поражение, героем встречи можно назвать юного форварда сборной России Матвея Мичкова - нападающий стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, к тому же шайбу он забросил в эффектном стиле.

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Перед вторым матчем турнира, который проходит в Хельсинки, в сборной России произошло несколько изменений. Исполняющий обязанности главного тренера Олег Браташ вынужден был по личным причинам покинуть расположение команды, его на этой должности сменил Сергей Зубов. Также были внесены коррективы в состав российской сборной на матч со шведами. Так, в воротах появился Ярослав Аскаров, которого, очевидно, наигрывают к молодежному чемпионату мира. Другим изменением стало появление во втором звене Мичкова, который в игре с финнами побил рекорды Александра Овечкина и Владислава Третьяка, став самым молодым хоккеистом, сыгравшим за национальную отечественную команду. Против финнов Мичков играл в четвертом звене, которое для своего уровня выглядело активным в атаке. В матче со шведами его перевели во вторую тройку к Артему Галимову и Даниилу Вовченко, и решение оказалось оправданным. Это звено стало проявлять себя уже в первом периоде, когда Мичков в одном из эпизодов не воспользовался 100-процентным шансом. 16-летний форвард не сумел успешно сыграть на добивании и пропихнуть шайбу в пустой угол ворот Густава Линдваля. За нереализованный момент более опытный соперник наказал россиян в самом конце первого периода - счет открыл Антон Бенгтссон. "Шайба легла так, как нужно" Зато в начале второй 20-минутки настало время Мичкова: форвард СКА заехал за ворота Линдваля, поднял шайбу и вложил ее в "девятку" над плечом голкипера. Гол в таком исполнении называют именем финского нападающего Микаэля Гранлунда, который таким образом поразил ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года. Мичков - не первый россиянин, кто забивал в стиле "лакросс" на самом высоком уровне. Форвард "Каролины" Андрей Свечников в конце октября 2019 года забил первый такой гол в истории Национальной хоккейной лиги в матче с "Калгари", а через пару месяцев повторил этот трюк в игре с "Виннипегом".

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"Шайба легла так, как нужно, и я решил попробовать, почему нет. Меня все поздравили. Если так можно забивать, то почему нет. Я видел гол Гранлунда, но в тот момент я не задумывался о том, чтобы так делать", - сказал после матча Мичков. В день игры со шведами ему исполнилось 16 лет 11 месяцев и 4 дня, Овечкин свой дебютный гол в национальной команде забил в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Вратарь шведской сборной отметил, что не разочарован таким пропущенным голом. "Я видел, как шайба оказалась слева от меня, все произошло довольно быстро, и я это еще долго буду помнить. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным игроком в будущем. Но гол незабываемый", - подчеркнул Линдваль. Практически сразу после этой исторической шайбы соперник усилиями Карла Клингберга снова вышел вперед, но россияне тут же отыгрались - счет сравнял Галимов. Шведы все же сумели дожать - победный гол на счету известного по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге Антона Ландера, который после матча признался, что забивать лакросс-голы не в его стиле. "Это очень красивый гол, я поздравил его с этим на льду. К сожалению, он был забит в матче против нас, но сам игрок заслуживает, чтобы у него было хорошее будущее. Что касается того, пробовал ли я так забивать, то я этого делать не пытался, так как это не мой стиль игры", - сказал швед. Окончательный счет в матче уже в третьем периоде установил Клингберг, оформивший дубль. Сборная России, проигравшая два матча из двух и не набравшая на Кубке Карьяла ни одного очка, потеряла шансы на победу в первом этапе Евротура.

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Выполнили наказ Третьяка После матча Зубов отметил, что претензии к его подопечным касаются в основном реализации голевых моментов, а две шайбы в ворота Аскарова были заброшены после того, как более опытный соперник выигрывал единоборство на пятачке, умело подставив клюшку. "Мы обращали на это внимание до одного из голов, но не хватило силенок у нашего защитника. Более обидным получился четвертый гол, когда неправильно сыграли на смене", - отметил Зубов.

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, говоря о шайбе, заброшенной Мичковым, назвал гол в исполнении форварда сборной России "классическим". "Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что [он забил] такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так", - сказал Третьяк ТАСС. Глава ФХР после матча наградил Мичкова призом лучшего игрока в составе российской команды. "Ребята сыграли на своем уровне, учитывая наказ, который я им дал. Всего одно удаление по сравнению с 37 минутами штрафа [в игре с финнами] позавчера. Мы переиграли [соперника] в движении, шведы использовали все моменты, которые у них были, сказалось их мастерство. Но желание огромное, сыграли на своем уровне", - отметил Третьяк. В другом матче субботы сборная Финляндии обыграла команду Чехии со счетом 4:2. В турнирной таблице Кубка Карьяла первые два места занимают сборные Швеции и Финляндии, которые в очной встрече в воскресенье определят победителя турнира. Команды Чехии и России, не имеющие перед заключительным туром очков в активе, поспорят за третью позицию. Матч Чехия - Россия начнется в 14:30 мск, Финляндия - Швеция - в 18:30 мск.