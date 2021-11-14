Бывший чемпион UFC Холлоуэй победил Родригеса на турнире в Лас-Вегасе

ТАСС, 14 ноября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй одержал победу над мексиканцем Яиром Родригесом в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 42 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

По итогам пятираундового поединка в полулегком весе судьи отдали победу Холлоуэю - 49:46, 48:47, 48:47.

На счету 29-летнего Холлоуэя теперь 23 победы и шесть поражений в ММА, 29-летний Родригес одержал 14 побед и потерпел три поражения.

Холлоуэй - бывший чемпион UFC в полулегком весе. Занимает первую строчку рейтинга UFC в этой весовой категории. Чемпионом в полулегком весе является австралиец Александр Волкановски.