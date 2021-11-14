Спортивные объекты Приморья обновят к играм "Дети Азии - 2022"

ТАСС, 14 ноября. Спортивные объекты Приморского края, которые задействуют в играх "Дети Азии - 2022", обновят к началу проведения соревнований, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По всем спортивным объектам уже известно, какие работы нужно произвести, чтобы они соответствовали международному уровню проведения соревнований - косметический ремонт спортивных залов, раздевалок, технических помещений, замена освещения и звукового оборудования, где-то будет выполнено и благоустройство территории. Сметы утверждены, финансирование выделено в полном объеме. Все объекты будут подготовлены к обозначенным срокам, финансирование для этих целей также выделено. Очень важно, что после завершения игр жителям Приморского края останутся обновленные спортивные объекты, оснащенные самым современным и качественным инвентарем", - приводятся в сообщении слова министра спорта Приморского края Жана Кузнецова.

VII Международные спортивные игры "Дети Азии", проводимые под патронатом Международного Олимпийского комитета и ЮНЕСКО, пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года и планируют собрать спортивные команды из 45 стран Азии.