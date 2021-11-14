Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Каролиной"

Два гола Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Коламбус" в матче НХЛ

В составе "Каролины" шайбы забросили Брэди Шей (2-я минута), Себастьян Ахо (24) и Брендан Смит (58). У гостей отличились российские нападающие Павел Бучневич (33) и Владимир Тарасенко (41).

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами, он набрал 17 очков (7 шайб + 10 передач) за 13 матчей. В составе проигравших голевой пас сделал нападающий Иван Барбашев. На его счету 8 (3+5) очков в 13 матчах, у Бучневича - 6 (4+2) в 11 матчах, у Тарасенко - 13 (6+7) в 13 матчах.

"Каролина" лидирует в таблице Столичного дивизиона, набрав 22 очка в 13 матчах, "Сент-Луис" идет третьим в Центральном дивизионе с 18 очками в 13 играх. В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Вегасом" 17 ноября, "Сент-Луис" 15 ноября примет "Эдмонтон".

В другом матче дня "Тампа" обыграла дома "Флориду" со счетом 3:2 в овертайме. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча, голкипер гостей Сергей Бобровский сделал 21 сейв. "Торонто" в гостях победил "Баффало" (5:4), "Виннипег" на своей площадке обыграл в овертайме "Лос-Анджелес" (3:2), "Детройт" дома выиграл у "Монреаля" в овертайме (3:2), "Оттава" дома победила "Питтсбург" (6:3).