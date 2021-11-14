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НХЛ

"Даллас" победил "Филадельфию" в матче НХЛ. Худобин отразил 31 бросок

Встреча завершилась со счетом 5:2
Антон Худобин ("Даллас") AP Photo/LM Otero
Описание
Антон Худобин ("Даллас")
© AP Photo/LM Otero

ТАСС, 14 ноября. "Даллас" на своем льду со счетом 5:2 обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (14-я минута), Роопе Хинц (33), Тайлер Сегин (38), Джо Павелски (43) и Радек Факса (58). В составе "Филадельфии" отличились Джеймс ван Римсдайк (37) и россиянин Иван Проворов (49).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Его одноклубники Александр Радулов и Денис Гурьянов отдали по одной голевой передаче.

В других матчах дня "Нэшвилл" дома обыграл "Аризону" со счетом 4:1, "Сан-Хосе" на выезде уступил "Колорадо" (2:6). В составе "Сан-Хосе" заброшенной шайбой отметился россиянин Александр Барабанов. Его соотечественник Валерий Ничушкин, выступающий за "Колорадо", отметился результативной передачей.

"Даллас" занимает шестое место в Центральном дивизионе, в 13 играх команда набрала 12 очков. "Филадельфия" в 13 матчах заработала 16 очков и занимает четвертую строчку в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Даллас" дома встретится с "Детройтом" 17 ноября, "Филадельфия" в этот же день примет "Калгари".

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