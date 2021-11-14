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НХЛ

Две шайбы Дадонова принесли "Вегасу" победу в матче НХЛ с "Ванкувером"

Встреча завершилась со счетом 7:4
Евгений Дадонов ("Вегас") AP Photo/Chase Stevens
Описание
Евгений Дадонов ("Вегас")
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 14 ноября. "Вегас" обыграл "Ванкувер" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Евгений Дадонов (20-я и 55-я минуты), Райлли Смит (26), Брэйден Макнэбб (31), Джейк Лешишин (43), Джонатан Маршессо (49, 56). У "Ванкувера" отличились Джей Ти Миллер (4), Таннер Пирсон (6) и Нильс Хёгландер (38, 44). Маршессо стал первым игроком в истории "Вегаса", забросившим 100 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

На счету Дадонова также результативная передача. В 14 матчах россиянин набрал пять очков (три гола + две передачи). Российский форвард "Ванкувера" Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

В другом матче "Миннесота" в гостях со счетом 4:2 обыграла "Сиэтл", хет-трик оформил нападающий Рем Питлик. Российские игроки "Миннесоты" Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов не отличились результативными действиями.

"Вегас" располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе, набрав 18 очков в 15 матчах, "Ванкувер" идет на седьмой позиции, имея в активе 12 очков в 15 играх.

В следующем мачте "Вегас" 17 ноября дома сыграет с "Каролиной", "Ванкувер" 15 ноября в гостях встретится с "Анахаймом".

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