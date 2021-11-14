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Зимние олимпийские виды спорта

Рукосуев стал победителем первого этапа Интерконтинентального кубка по скелетону в Канаде

У женщин Алена Фролова показала шестое время
Евгений Рукосуев EPA-EFE/GIAN EHRENZ​ELLER
Описание
Евгений Рукосуев
© EPA-EFE/GIAN EHRENZ​ELLER

ТАСС, 14 ноября. Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял первое место на первом этапе Интерконтинентального кубка. Соревнования проходят в канадском Уистлере.

По сумме двух попыток Рукосуев показал результат 1 минута 47,38 секунды. Второе место занял американец Эндрю Блейзер (1.48,39), третьим стал австриец Александр Шлинтнер (1.48,40).

В соревнованиях у женщин победу одержала представительница Германии София Грибель (1.49,33), второе место заняла канадка Халли Кларк (1.45,55), третьей стала ее соотечественница Мэдисон Чарни (1.50,17). Россиянка Алена Фролова показала шестое время (1.50,80).

Рукосуеву 22 года, он является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

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