Кандидаты в сборную Чехии на участие в Олимпиаде выступят на Кубке Первого канала

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной Чехии по хоккею проверит кандидатов на участие в Олимпийских играх - 2022 на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Филип Пешан.

Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.

"До турнира в Москве пока слишком далеко, мы посмотрим, как пойдет дело. Мы хотим привезти ребят, которые могут поехать на Олимпиаду. Но впереди 1,5 месяца", - сказал Пешан.

Олимпийский турнир в Пекине, на котором должны выступить и игроки Национальной хоккейной лиги, пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. Согласно регламенту, тренерский штаб сборной Чехии уже включил в состав на Олимпиаду нападающих Давида Пастрняка ("Бостон"), Ондржея Палата ("Тампа") и Якубка Ворачека ("Коламбус").