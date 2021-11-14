Гонщик Мазепин объяснил, почему едва не заплакал в интервью после квалификации

ТАСС, 14 ноября. Допущенная ошибка стала причиной эмоционального состояния российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина во время интервью после квалификации Гран-при Бразилии. Об этом он рассказал порталу Motorsport-Total.
В пятницу Мазепин стал последним в квалификации Гран-при Бразилии. На последнем быстром круге он допустил ошибку, которая лишила его возможности занять более высокое место. В интервью после заездов он едва сдерживал слезы, подводя итоги квалификации.
Keep your head up @nikita_mazepin!— Formula 1 (@F1) November 12, 2021
There will be more chances still to come this weekend #BrazilGP #F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/Vqam3s7gnd
"В основном это было связано с ошибкой, - сказал Мазепин. - И с тем фактом, что я прошел через довольно сложную фазу в прошлых гонках, плюс есть некоторые проблемы внутри команды. Все это делало результат в тот момент еще более важным. Когда вы выходите из машины и у вас есть всего четыре минуты до того, как вы должны поговорить с журналистами, которые задают вопросы, вызывающие эти воспоминания, тогда становится грустно".
В спринтерской гонке Мазепин занял последнее место. Основная гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, начало - 20:00 мск.