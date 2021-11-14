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Формула-1

Гонщик Мазепин объяснил, почему едва не заплакал в интервью после квалификации

В пятницу россиянин занял последнее место в квалификации Гран-при Бразилии
Никита Мазепин ("Хаас") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Никита Мазепин ("Хаас")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Допущенная ошибка стала причиной эмоционального состояния российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина во время интервью после квалификации Гран-при Бразилии. Об этом он рассказал порталу Motorsport-Total.

В пятницу Мазепин стал последним в квалификации Гран-при Бразилии. На последнем быстром круге он допустил ошибку, которая лишила его возможности занять более высокое место. В интервью после заездов он едва сдерживал слезы, подводя итоги квалификации.

"В основном это было связано с ошибкой, - сказал Мазепин. - И с тем фактом, что я прошел через довольно сложную фазу в прошлых гонках, плюс есть некоторые проблемы внутри команды. Все это делало результат в тот момент еще более важным. Когда вы выходите из машины и у вас есть всего четыре минуты до того, как вы должны поговорить с журналистами, которые задают вопросы, вызывающие эти воспоминания, тогда становится грустно".

В спринтерской гонке Мазепин занял последнее место. Основная гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, начало - 20:00 мск.

Теги
Формула-1Мазепин, Никита Дмитриевич
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