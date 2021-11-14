Гонщик Мазепин объяснил, почему едва не заплакал в интервью после квалификации

ТАСС, 14 ноября. Допущенная ошибка стала причиной эмоционального состояния российского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиты Мазепина во время интервью после квалификации Гран-при Бразилии. Об этом он рассказал порталу Motorsport-Total.

В пятницу Мазепин стал последним в квалификации Гран-при Бразилии. На последнем быстром круге он допустил ошибку, которая лишила его возможности занять более высокое место. В интервью после заездов он едва сдерживал слезы, подводя итоги квалификации.