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Летние олимпийские виды спорта

Тайлакова вышла в финал молодежного чемпионата Европы по настольному теннису

В полуфинале россиянка обыграла румынку Андреа Драгоман

ТАСС, 14 ноября. Россиянка Мария Тайлакова вышла в финал молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в женском одиночном разряде. Турнир проходит в Бельгии.

В полуфинале Тайлакова обыграла румынку Андреа Драгоман со счетом 4-1. В финале россиянка встретится с победительницей матча между представительницами Германии Франциской Шрайнер и Аннетт Кауфманн.

В субботу Тайлакова вместе с Владимиром Сидоренко завоевала бронзовые медали в турнире смешанных пар. В паре с Элизабет Абраамян Тайлакова выиграла бронзу в женском парном разряде.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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