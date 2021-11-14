Тайлакова вышла в финал молодежного чемпионата Европы по настольному теннису

ТАСС, 14 ноября. Россиянка Мария Тайлакова вышла в финал молодежного чемпионата Европы (до 21 года) по настольному теннису в женском одиночном разряде. Турнир проходит в Бельгии.

В полуфинале Тайлакова обыграла румынку Андреа Драгоман со счетом 4-1. В финале россиянка встретится с победительницей матча между представительницами Германии Франциской Шрайнер и Аннетт Кауфманн.

В субботу Тайлакова вместе с Владимиром Сидоренко завоевала бронзовые медали в турнире смешанных пар. В паре с Элизабет Абраамян Тайлакова выиграла бронзу в женском парном разряде.

Соревнования завершатся в воскресенье.